Где ждут российского возмездия главы СБУ и ГУР Украины

На Украине продолжают обсуждать тему вероятного ответа России за атаку на стратегические бомбардировщики РФ и на последствия признания страны «террористическим государством». Понятно, что после такого наносится удар именно по главарям террористов. То есть помимо самого Зеленского ответ должны ощутить глава СБУ Малюк (внесенный в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и глава ГУР Буданов (внесенный в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Где они могут находиться в ожидании «ответа Москвы»?

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Начало СВО, как известно, Зеленский встретил в бункере под зданием администрации президента на Банковой. Там он провел несколько недель. Но, как давно уже выяснили эксперты, от современного оружия этот советский супер-бункер вряд ли кого-нибудь спасет. Тем более, что местонахождение его хорошо известно. Более того, у российской стороны есть подробная карта этих подземных сооружений Киева, поскольку возводились они все в советский период.

Еще год назад программа «Военная тайна с Игорем Прокопенко» подробно рассказала о цепи убежищ для руководства Украины под кодовым названием «Проект ЧЗ-417». Там шла речь и об основном бункере под улицей Банковой, вход в который находится в трансформаторной будке во дворе здания администрации президента. Еще один бункер администрации президента есть под Печерскими холмами. Один бункер имеется под зданием Кабмина – на глубине 50 метров, есть бункер под Верховной Радой. Все они соединены между собой подземными ходами и имеют запасные выходы на линии метрополитена. Основной находится в районе станции метро «Арсенальная». Кстати, позавчера именно этот участок киевского метрополитена попал под ракетный удар РФ. Так что, возможно, этого выхода уже нет. Но цепь убежищ очень обширная и разветвленная. Диггеры сообщают о не менее 12 секретных бункеров.

У СБУ и ГУР так же были в Киеве свои убежища. СБУ и Нацгвардия имеют три бункера в Дарницком районе, еще один находится в зеленой зоне города. Бункер ГУР находился на Рыбальском острове в Киеве, неподалеку от здания штаба ГУР. Но после прилета по нему 29 мая прошлого года российской гиперзвуковой ракеты, объект вряд ли может считаться рабочим. Поэтому в последний год Кирилл Буданов*, как он сам признавался, жил в своем кабинете в здании ГУР на Рыбальском.

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Впрочем, многие эксперты полагают, что ни Зеленский, ни Малюк*, ни Буданов*, не появятся в ближайшее время в Киеве. В качестве места укрытия называется либо Львов, либо Ивано-Франковск. Во Львове еще в советские времена был построен подземный бункер связи Прикарпатского военного округа «Абрикос». Это оборудованное подземное помещение, состоящее более чем из 50 комнат. В Ивано-Франковской области в городе Делятин существуют бывшие подземные склады для хранения ядерного арсенала, укрытые в горах. Впрочем, все эти бункеры хорошо известны, поэтому Малюк* и Буданов* вполне могут пробовать скрываться в обычных «явочных квартирах», хорошо зная о том, что Россия по жилым домам не бьет. Если, конечно, разведданные не укажут точного места пребывания главарей террористического режима.

* - внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.