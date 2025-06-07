Украину ждет разрушительная фаза конфликта после терактов на железной дороге и налетов на аэродромы, рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Judging Freedom на YouTube.

В пятницу, 6 июня, Минобороны РФ заявило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ. В перечне пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников.

«Этот конфликт переходит в новую фазу. И это будет разрушительная фаза для Украины», — подчеркнул Джонсон.

По его мнению, высокопоставленные украинские чиновники в ближайшее время могут стать целью ответных действий России за недавние террористические атаки.

Ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что Владимир Зеленский потерял связь с реальностью, стал опасен для Запада.

В МИД РФ прокомментировали атаки Киева на российские аэродромы

По его мнению, лидерам западных стран следует осознать, что украинский лидер «совершенно недоговороспособен, от него надо избавиться».