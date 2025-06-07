Антироссийская позиция Польши уже очень дорого ей обошлась.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, а ныне политический эксперт Скотт Риттер, передаёт РИА Новости.

«Вы создаёте проблемы! Польша – проблема, а не Россия, – подчеркнул он. – Вы и так отправили тысячи наёмников воевать с Россией, они уже в земле. А если вы хотите отправить свою жалкую армию на Украину, их ждёт такая же судьба».

По его словам, Варшава не представляет никакой угрозы для Москвы, но тем не менее продолжает свою антироссийскую риторику и поддерживает Украину.

«В Варшаве не знают свою историю и поддерживают тех, кто устраивал этнические чистки в отношении их предков. Россия же не ищет конфликта с Польшей и другими соседями. Единственное, что ее волнует – нацисты и НАТО у границ», – резюмировал бывший разведчик.

Стало известно, сколько Польша потратила на помощь Украине

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Риттер заявил, что новые санкции не причинят вред России и не приблизят мир на Украине.