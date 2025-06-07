Российские военные показали огни ночных Сум

Операторы БПЛА фиксируют через камеры своих дронов ночные огни города Сумы на Украине, к которому приближаются Вооруженные силы России. Соответствующий снимок был опубликован в Telegram-канале «Фронтовая птичка».

© Telegram-канал «Фронтовая птичка»

На снимке можно увидеть цепочку разноцветных городских огней.

«Сумы. Летим желать спокойной ночи боевикам ВСУ», — сказано в подписи к кадру.

Как пишет канал, до города российским войскам нужно пройти около 19 км.

Также «Фронтовая птичка» отмечает, что FPV-дроны ВС РФ себя в Сумах «чувствуют прекрасно».

7 июня сообщалось, что российские подразделения добились тактического продвижения до 1,5 километра на отдельных участках Сумского направления за прошедшую неделю.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, президент РФ Владимир Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.