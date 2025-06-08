Родственники украинских военных более 3,5 тыс. раз обращались в мае к российским силовым структурам по вопросам сдачи в плен.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Мы подсчитали, что за май нам поступили 3 586 сообщений от родных и близких украинских военнослужащих, которые хотят сдаться в плен или разыскивают своих родственников, мобилизованных в ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что за месяц удалось организовать 24 выхода на российские позиции: вэсэушники сложили оружие и добровольно сдались в плен нашим военнослужащим.

Ранее гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным Хаски рассказал, что в Фёдоровке (ДНР) украинские военные пытались уничтожить свой миномётный расчёт, который сдался в плен российским бойцам.