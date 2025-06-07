ВС РФ захватили новый «интеллектуальный» дрон ВСУ

РИА Новости: новый интеллектуальный FPV-дрон ВСУ захвачен в Сумской области
Специалисты группировки войск «Север» перехватили в Сумской области новый тип украинского FPV-дрона с системой интеллектуального наведения. Об этом сообщил РИА Новости офицер с позывным «Витязь».
«Средствами радиоэлектронной борьбы захвачен ударный БПЛА с функциями автономного захвата цели, малошумными винтами и гарантированным дистанционным подрывом», — уточнил представитель группировки.
Техника оснащена разночастотными антеннами для устойчивости к РЭБ.
BBC: Украина испытывает серьезный дефицит FPV-дронов
Стоит отметить, что в марте в зоне СВО российские войска приступили к испытаниям модернизированных беспилотников «Овод», оснащенных искусственным интеллектом.
Вооруженные силы Украины создают «Линию дронов» с целью остановить дальнейшее продвижение ВС России и удержать фронт. Что это за проект, как он может помочь Киеву в условиях дефицита личного состава и при чем тут Китай — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Ранее сообщалось, что в России испытают дрон с ИИ против украинских безэкипажных катеров.