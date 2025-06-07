Марочко: ВС РФ взяли под контроль участок дороги у Юнаковки в Сумской области

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Российские военные в ходе боевых действий у Юнаковки в Сумской области Украины взяли под контроль участок трассы, что мешает украинским вооружённым силам восстановить утраченные позиции. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ захватили участок дороги у Юнаковки, ВСУ не удается вернуть позиции
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«В районе Юнаковки продолжаются боестолкновения. Наши войска северо-восточнее уже заняли участок трассы, который ранее использовался украинскими боевиками для снабжения своих сил в Курской области. Таким образом, один из участков дороги Юнаковка — Суджа находится под нашим огневым контролем. Это, безусловно, затрудняет украинским боевикам попытки вернуть ранее утраченные позиции», — отметил он.

До этого Марочко рассказал, что российские подразделения добились тактического продвижения до 1,5 километра на отдельных участках Сумского направления за прошедшую неделю.

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Военный паблик Deep State писал, что российские силы продвигаются в Сумской области, под их контролем вскоре может оказаться село Варачино.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина дала России повод «разбомбить их к чертям».