За день над регионами России сбили более 80 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 6 июня с 14:30 по московскому времени до 00:00 7 июня уничтожили более 80 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

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«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточняется в сообщении.

Как добавили в оборонном ведомстве, ВСУ пытались атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую и Калужскую области, а также Московский регион.

ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Было сбито более 70 беспилотников

Ранее сообщалось о попытке ВСУ при помощи беспилотников ударить по Курской АЭС.