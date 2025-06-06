BBC: Украина испытывает серьезный дефицит FPV-дронов

Украинские военные столкнулись с существенным дефицитом FPV-дронов и уступают России по количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает BBC.

«Еще год назад украинские солдаты могли позволить себе запустить по 100 FPV-дронов в день, теперь такого они позволить не могут. Украина начала серьезно отставать от России по количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — сообщает BBC.

Ранее стало известно, что Россия обогнала Украину в сфере производства БПЛА., что существенно повлияло на ход боевых действий в зоне конфликта. Западные СМИ отмечали, что российские военные активно перевооружаются, в том числе внедряя оптоволоконные дроны, которые сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.