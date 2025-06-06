Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что документ призван укрепить лидерство США в разработке, коммерциализации и экспорте БПЛА. В связи с этим Федеральному авиационному управлению поручено расширить возможности эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны прямой видимости при выполнении коммерческих и спасательных задач. Кроме того документ предполагает ускоренную разработку технологий беспилотной авиации и применение искусственного интеллекта для обработки заявок на эксплуатацию беспилотников.

«Президент Трамп укрепляет национальную безопасность, продвигая американские технологии, снижая зависимость от иностранных поставок и поощряя экспорт произведенных в США дронов», — подчеркнули в Белом доме.