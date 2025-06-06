WP: Киев планирует атаки на российские корабли в Тихом океане

Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает возможность атаки на российские корабли в Тихом океане, утверждает The Washington Post.

По данным издания, Киев разрабатывает новые диверсионные операции, схожие с недавними атаками на российские аэродромы.

«СБУ рассматривает возможность отправки морских дронов, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на корабли России и её союзников в северной части Тихого океана», — говорится в материале со ссылкой на источники.

1 июня Минобороны России заявило об атаках ВСУ на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что недавние атаки ВСУ на аэродромы России были бы невозможны без разведданных стран Европы.