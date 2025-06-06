Британская газета The Telegraph вышла с материалом, в котором утверждается, что ближайшей целью летнего наступления ВС РФ является освобождение Константиновки. Этот город имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения к Славянско-Краматорской агломерации.

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Издание указывает, что город расположен на ключевом перекрёстке автомобильных и железных дорог. Британские авторы назвали его "неотъемлемой частью «крепостного пояса» ВСУ на Донбассе".

В статье подчеркивается, что потеря Константиновки осложнит снабжение украинских войск. Кроме этого российская артиллерия сможет наносить удары по позициям ВСУ в Краматорске.

Некоторые украинские источники признали в беседе с изданием, что город может быть потерян. При этом они считают, что это не станет катастрофой.

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Российские военные корреспонденты ранее подтверждали, что ВС РФ постепенно охватывают Константиновку с флангов. Новый плацдарм российских войск вдоль трассы Н32 Красноармейск (Покровск) – Артёмовск (Бахмут) успешно разрастается.