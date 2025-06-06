Раскрыта судьба Сум при наступлении ВС РФ

ВС РФ могут окружить и отрезать Сумы от Украины.

Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Согласно его данным, город, где до начала специальной военной операции (СВО) проживало около 200 тыс. человек, сейчас значительно опустел.

«В Сумах до СВО проживало до 200 тыс. человек, сейчас гораздо меньше, – утверждает Дандыкин. – Его будут охватывать и перерезать пути подвоза к нему боеприпасов и всего остального».

Также военэксперт отметил, что сейчас киевский режим объявил в Сумской области эвакуацию 200 населенных пунктов.

«Предположительно, нашей армии до Сум осталось всего 20-22 км. Это расстояние выстрела российских артиллерийских орудий «Гиацинт», «Мста» и других. Залезать в город и увязываться в бои опасно потерями. Поэтому российский войска будут его окружать», – полагает капитан первого ранга.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, когда Сумы перейдут под контроль России.