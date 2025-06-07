Названо место хранения тел украинских военных

Подготовленные к передаче тела украинских военных находятся в рефрижераторах на территории Брянской области.

Место хранения тел агентству ТАСС назвал источник в неуказанной структуре.

«Рефрижераторы — в Брянской области», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что обмен телами военных в формате «6000 на 6000», о котором Украина и Россия договорились в ходе переговоров в Стамбуле, сорвался. По данным журналистов, Россия была согласна осуществить вернуть тела в любую минуту, однако если его не будет, то их перевезут на 150 специализированных машинах на границу с Белоруссией.

Украина неожиданно перенесла обмен военнопленными

Позднее срыв обмена подтвердил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, украинская сторона «неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными».