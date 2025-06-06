Изменение тактики России в зоне СВО объяснили
Военный эксперт Вадим Козюлин прокомментировал заявление замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинова об отказе ВС РФ от штурма крупных городов. Об этом пишет NEWS.ru.
Собеседник издания отметил, что конфликт на Украине поменял концепцию ведения боевых действий, теперь это изучают и признают во всем мире.
По словам аналитика, армию вынуждает менять тактику боевых действий применение боевых дронов и новых систем разведки.
Он также отметил, что сегодня разведка настолько распространенная вещь, что противника почти бесполезно пытаться застать врасплох.
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Алаудинов имел в виду, что нужно выдавливать вражеские вооруженные формирования из населенных пунктов, обходя их с флангов и лишая связи и снабжения с помощью беспилотников, а затем и артиллерии, объяснил эксперт.
Ранее в Госдуме заявили, что российская армия сможет избежать городских боев на Украине. Парламентарий также отметил, что поддерживает мнение Апти Алаудинова.