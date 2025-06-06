Изменение тактики России в зоне СВО объяснили

Военный эксперт Вадим Козюлин прокомментировал заявление замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинова об отказе ВС РФ от штурма крупных городов. Об этом пишет NEWS.ru.

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Собеседник издания отметил, что конфликт на Украине поменял концепцию ведения боевых действий, теперь это изучают и признают во всем мире.

По словам аналитика, армию вынуждает менять тактику боевых действий применение боевых дронов и новых систем разведки.

Он также отметил, что сегодня разведка настолько распространенная вещь, что противника почти бесполезно пытаться застать врасплох.

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Алаудинов имел в виду, что нужно выдавливать вражеские вооруженные формирования из населенных пунктов, обходя их с флангов и лишая связи и снабжения с помощью беспилотников, а затем и артиллерии, объяснил эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что российская армия сможет избежать городских боев на Украине. Парламентарий также отметил, что поддерживает мнение Апти Алаудинова.