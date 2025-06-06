Подготовленный личный состав ВСУ заблаговременно отступил из Федоровки в Донецкой народной республике, бросив там мобилизованных. Об этом РИА Новости рассказал гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным «Хаски».

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Федоровки. Указывалось, что в настоящее время весь участок фронта сейчас продвигается к границам Днепропетровской области.

По словам разведчика, позиции ВСУ в Федоровке были хорошо обустроены и там «сидели опытные, операторы БПЛА ВСУ».

«Как мы подкатились, все эти люди взяли, собрали свои вещи. Им дали команду выходить. Они все "выноса" (антенны), все старлинки, все генераторы, все скрутили», — добавил он.

Разведчик отметил, что при отступлении противник оставил в Федоровке запасы воды и провизии, а также группы мобилизованных солдат из состава 141-й бригады теробороны, которые были «брошены прикрывать отход основных сил ВСУ из деревни». Он указал, что такое поведение является плохим по отношению к людям и подлым по отношению к тактике, но «так они и действуют и у них получается».

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Также разведчик подчеркнул, что мобилизованные солдаты ВСУ не хотят воевать, предпочитая прятаться в подвалах и дожидаясь ротации.