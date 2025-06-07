Герой России раскрыл свое виденье будущего страны после окончания СВО

Герой России, участник программы «Время героев» Расим Баксиков раскрыл свое видение будущего страны после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «КП-Петербург».

Он отметил, что, несмотря на сложности последних лет, наблюдаются позитивные изменения в экономике страны. По словам Баксиков, Россия постепенно развивается и создает условия для достойной жизни каждого, кто готов трудиться.

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При этом приоритетом он считает поддержку ветеранов, решение жилищных вопросов и усиление патриотического воспитания молодежи.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной задачей создание условий для самореализации участников СВО. Во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ) глава государства отметил, что важно сделать все необходимое для того, чтобы те, кто возвращается и будет возвращаться после выполнения задачи из зоны боевых действий на Украине, могли себя реализовать.