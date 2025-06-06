В США раскрыли детали тайной операции ВСУ против России в Тихом океане

Украина планирует атаковать российские военные корабли в северной части Тихого океана с помощью беспилотников, спрятанных в грузовых контейнерах. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.

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По их данным, Служба безопасности Украины разрабатывает новые диверсионные операции в отношении РФ и ее союзников, аналогичные недавним атакам на российские аэродромы. Отмечается, что Киев рассматривал возможность атаки на Приднестровье, но отказался от этой идеи, чтобы не допустить открытия нового фронта.

Также издание сообщило о планах Украины атаковать российский корабль «Смольный» в порту Кейптауна (ЮАР), которые также не были реализованы.

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И в то время, как зона боевых действий на территории Украины больше похожа на «адский пейзаж из беспилотников и артиллерии», тайные операции Киева могут перерасти в «грязную войну» за пределами фронта, пишет автор статьи.

Цель Украины заключается в том, чтобы «наносить удары в неожиданных местах с применением коварных методов», отмечается в материале.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях.