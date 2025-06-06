Раскрыта причина отказа России сносить мосты через Днепр

Политолог Александр Перенджиев ответил на вопрос о том, почему ВС РФ не наносят удары по мостам через Днепр, которые являются стратегической коммуникацией для доставки вооружения, в том числе западного, на линию боевого соприкосновения. Ранее ряд военных аналитиков заявляли, что в качестве ответа на нападение Киева на военные аэродромы Россия могла бы разрушить мосты через Днепр.

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Эксперт согласился, что в текущей ситуации удары по мостам через Днепр были бы "логичным шагом".

"Но военно-политическое руководство РФ тут принимает во внимание гуманитарные соображения", - сказал Перенжиев в интервью порталу News.ru.

Он объяснил, что разрушение мостов нарушит не только логистику ВСУ, но и снабжение мирного населения.

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По словам эксперта, по этим мостам доставляется продовольствие и прочие товары людям, проживающим на левобережье.