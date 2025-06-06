Источник сообщил, что Украина отказалась принимать тела погибших в рамках обмена, о котором договорились на переговорах в Стамбуле. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Представитель парламентской группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев рассказал изданию, что Россия готова передать тела украинской стороне в любую минуту, поскольку процедура уже отработана и не вызывает каких-либо трудностей.

«Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — говорится в сообщении.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», а также телами военных по принципу «6000 на 6000».

Минобороны: РФ и Украина завершили обмен пленными по формуле "1000 на 1000"

3 июня военкор Александр Коц отметил, что за 6000 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых РФ передаст украинской стороне в рамках стамбульских договоренностей, Киеву надо будет заплатить их семьям 180 млрд рублей.