Если Германия передаст Украине ракеты Taurus, то она вступит в прямое противостояние с Россией. От одного из видов помощи европейскую страну предостерег французский портал AgoraVox.

«Поставка немецких ракет Taurus на Украину напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных действий», — говорится в материале.

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AgoraVox подчеркнул, что украинские военные не смогут самостоятельно обслуживать и использовать немецкие ракеты, поэтому союзникам страны из Германии придется отправлять туда военный контингент.