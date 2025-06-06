Казахстан начал военное сотрудничество со страной НАТО

Делегация минобороны Казахстана под руководством главы ведомства полковника Ерболы Құмарбекұлы подписала документ о начале военного сотрудничества с Соединенным Королевством, сообщается на официальном интернет-портале правительства республики.

Отмечается, что подписание документа прошло в Лондоне. Представители стран обсудили текущие вопросы двухстороннего сотрудничества в военной сфере и перспективные направления взаимодействия, поделились подробностями в кабмине. Казахстанские военнослужащие смогут получать высшее военное образование в британских военных вузах.

По результатам мероприятия стороны подписали План военного сотрудничества между минобороны Казахстана и минобороны Великобритании на 2025-2026 год, сообщается на сайте казахстанского правительства.