Появились кадры последствий массированного удара ВСУ по Белгороду

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал кадры последствий массированного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Видео появилось в Telegram-канале чиновника.

На кадрах видны поврежденные окна жилых домов, разбитые автомобили и посеченные фасады многоэтажек.

«Четыре вражеских беспилотника атаковали наш город сегодня утром. По предварительным данным, два человека пострадали. Врачи оказали им необходимую помощь», — сообщил Демидов.

Украина в ночь на 6 июня выпустила по территории России 174 БПЛА и попытались ударить тремя управляемыми ракетами «Нептун-МД».