На попавшем под удар украинском заводе в Луцке ремонтировали МиГ-29

В ночь на пятницу, 6 июня, в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Киеве, Луцке и Тернополе. В СМИ появилась информация, что под удар попал луцкий авиационный завод «Мотор».

Что известно о заводе в Луцке

Завод «Мотор» - украинское государственное предприятие, которое специализируется на ремонте авиационных двигателей, в том числе для истребителей Су-27 и МиГ-29. «Мотор» входит в перечень стратегических предприятий страны. Это единственный завод Украины, занимающийся восстановлением двигателей МиГ-29.

В 2016 году сообщалось, что украинские ВВС заключили с заводом «Мотор» соглашение о капитальном ремонте пятидесяти авиационных двигателей более чем за 135 миллионов гривен. Речь шла о трех видах двигателей - АЛ-31Ф для Су-27 и Су-30, АЛ-21Ф-3Т для Су-24, а также РД-33 для МиГ-29.

Информация об ударе

Портал Life сообщил, что о ракетном ударе по заводу «Мотор» рассказали украинские СМИ и российские военкоры. В соцсетях появились видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлен момент взрыва и пожара на заводе. Деталей СМИ не приводят.