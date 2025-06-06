В России назвали «легким поглаживанием» новый массированный удар по Украине

Российские удары по критической инфраструктуре Украины, которые происходили в ночь на пятницу, 6 июня, — это еще не ответ на участившиеся атаки и диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

© Lenta.ru

Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Нет, это легкое поглаживание, это еще не ответ. Ответ будет такой, что содрогнутся все. Это была, скажем так, прелюдия», — сказал Колесник.

Отвечая на вопрос о продолжении массовых атак по критической инфраструктуре Украины, он заявил, что в любой момент, но, по словам депутата, это решение верховного главнокомандующего.

По его оценке, атака была нужна «в целях достижения военных целей определенных».

6 июня Вооруженные силы (ВС) России ударили по критической инфраструктуре Украины. Взрывы были зафиксированы в Киеве, Житомире, Чернигове, Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, Черкассах. Множество прилетов, в частности, пришлось на Киев.