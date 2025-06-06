Японец из Осаки вдохновился примером деда, который в прошлом был летчиком-камикадзе, взял себе позывной «Даня» и записался штурмовиком в чеченский спецназ «Ахмат» для участия в СВО. Рассказ японца опубликован в телеграм-канале RT.

Собеседник издания рассказал, что считает героем деда, участвовавшего во Второй мировой войне на стороне милитаристской Японии против союзников Советского Союза.

«Я хочу быть самураем, как мой дедушка. Он был камикадзе», — поделился подробностями «Даня».

Боец отметил, что его дед воевал против Соединенных Штатов, а за трое суток до запланированного последнего вылета камикадзе вернулся домой. Но война кончилась, рассказал он о деде-камикадзе, которому удалось выжить.

Напомним, что в годы Второй мировой войны Япония, Италия, Румыния, Венгрия, Болгария и другие государства входили в гитлеровскую коалицию и воевали против Советского Союза и его союзников. Японские войска виновны в совершении огромного количества военных преступлений.