Появилось видео дуэли ЗРК Patriot и "Искандера"

Опубликованы кадры отчаянных усилий американского зенитного комплекса Patriot спастись от удара баллистической ракеты ОТРК "Искадер". Попытка оказалась неудачной - русская ракета долетела до цели, уничтожив американский ЗРК.

В ночь на 6 июня размещенная в предместье Киева система ПВО выпустила четыре ракеты подряд по пикирующему на нее "Искандеру", но безуспешно. После череды огненных сполохов, ушедших с земли в небо, оттуда на землю слетела одна неяркая звездочка - именно так выглядит баллистическая ракета перед ударом по цели.

На земле раздался громкий взрыв, небо озарилось огнем, привычно заверещали автомобильные сигнализации.

В ночь на путницу ВС РФ нанесли массированный дар по военным и инфраструктурным объектам Украины. Помимо позиций ПВО в Киеве зафиксированы прилеты и взрывы на двух электростанциях - в том числе крупнейшей в городе ТЭЦ-5. В нескольких столичных районах начались масштабные пожары.

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Также удары нанесены по промышленным и военным объектам, офисам спецслужб и в других украинских городах. В Луцке как минимум пять крылатых ракет прилетели в завод по ремонту двигателей для истребителей МиГ-29 ВСУ.

В Тернополе после серии взрывов пропали вода и свет. Власти рекомендуют жителям не открывать окна из-за большого количества сажи в атмосфере.