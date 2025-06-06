Украинские военные предпринимают новые попытки проводить «ползучее» наступление на Курскую область, неся большие потери. В том, что происходит в населенном пункте Теткино, разбирался «Царьград».

По данным издания, пехота Вооруженных сил Украины пытается проникнуть на российскую территорию через границу со стороны Будков и Искрисковщины Сумской области, «облюбовав населенный пункт Теткино».

«Украинские боевики несут ощутимые потери, но продолжают ползти и переть под пули и снаряды», - пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным Telegram-канала «Северный ветер», в наступлении на Теткино участвовали 24-ый штурмовой националистический батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) из Рыжевки и 225-ый полк ВСУ из Искрисковщины.

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«После плотного огня подразделений российской группировки войск «Север» большая часть была ликвидирована. Остатки подразделений ВСУ позорно бежали вглубь Сумской области», - отмечают авторы канала.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Путин отмечал, что российские войска активно подавляют огневые точки Вооруженных сил Украины. По данным СМИ, российские войска постепенно продвигаются в глубь Сумской области для предотвращения атак на российские регионы.