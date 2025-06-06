В России оценили массированный удар по Украине словами «ничего сверхординарного»

Количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при массированном ударе России по Украине было не рекордным. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

Ничего сверхординарного в ночной атаке в Киеве, Житомире, Чернигове, Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, Черкассах не случилось, оценил Подоляка.

«Из медийно-значимых поражений нефтебаза в городе Энгельс Саратовской области и взрыв с детонацией в Брянске, которые сейчас обсасывают все украинские инфопомойки», — поделился военблогер в посте.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.

Выяснилось, что география ударов была обширной. Множество прилетов, в частности, пришлось на Киев.