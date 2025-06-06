В сети появилось видео ракетного удара по украинскому авиазаводу «Мотор» в Луцке. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Мотор» производит авиационные двигатели в рамках заключенных контрактов с Укрооборонпромом. Предприятие является единственным на Украине заводом по ремонту двигателей для истребителей МиГ-29.

«Украинские каналы также пишут о массированном ударе РФ по военным объектам и критической инфраструктуре», — говорится в публикации.

Украинский телеканал ТСН также сообщил, что в Киеве произошел сильный пожар, начавшийся после взрывов. Telegram-канал SHOT сообщает, что, по предварительной информации, была повреждена ТЭЦ-5 — одна из самых мощных теплоэлектростанций Киева.

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в Киеве, начавшийся после взрывов

Ночью 6 июня Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Mash также цитировал начальника Киевской городской военной администрации, который сообщил, что на левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.