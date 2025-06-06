174 украинских беспилотника: какие российские регионы оказались под угрозой?
Сегодня ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены 174 украинских дрона. Какие регионы подверглись угрозе, в материале «Рамблера».
По данным Минобороны России, атака украинскими беспилотными летательными аппаратами самолетного типа велась с 20:00 мск 5 июня до 4:20 мск 6 июня.
«Перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым», - пояснили в военном ведомстве.
Также в Минобороны отметили, что над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».
Московская область
Десять украинских БПЛА пытались атаковать Московскую область в три этапа. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, сначала над регионом были уничтожены шесть беспилотников, направлявшихся к Москве, затем еще три, а около 4:33 утра был сбит еще один дрон.
Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о том, что для обеспечения безопасности вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Они были сняты в 5:17 утра.
Тульская область
В Тульской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
По его словам, средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа.
«Пострадали три человека. В настоящее время они доставлены в больницу», - пояснил он, призвав местных жителей к бдительности.
Саратовская область
Сегодня ночью на территории Энгельса на жилой многоквартирный дом упали обломки сбитого украинского беспилотника, в результате чего здание получило повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«Специалисты уже провели осмотр повреждений многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе. Опасности нет. В течение часа эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры. Также будет открыт проезд. Пострадавших нет», - уточнил он в 7:11 утра.
Также, по словам губернатора, из-за атаки БПЛА начался пожар на одном из промышленных предприятий города. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ростовская область
Средства ПВО отразили атаку и в Шолоховском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, обошлось без травм и жертв среди мирного населения.
Напомним, что 2 июня девять регионов России подверглись атаке украинских беспилотников, были сбиты 162 дрона. В результате атаки по поселку Пролетарский Ракитянского района Белгородской области был полностью разрушен частный дом, погибла местная жительница. Один человек пострадал в Лебедянском районе Липецкой области.