Появилось видео крылатой ракеты, отстрелившей ловушки в атаке на ЗРК Patriot

Жителю Киева удалось снять пролетавшую над его домом крылатую ракету авиационного базирования Х-101.

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Ракета в полете отстрелила три серии тепловых ловушек, предназначенных для обмана зенитных ракет.

По предварительным данным, в столице Украины удары нанесены по позициям зенитной системы Patriot и двум электростанциям, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Городские власти сообщают о масштабных пожарах в нескольких районах Киева.

В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар БПЛА "Герань", баллистическими и крылатыми ракетами разных типов по военным и инфраструктурным объектам на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Луцке, Тернополе, Черновцах, множество прилетов в Сумской области. Под удар попали объекты украинских спецслужб.

Несмотря на большое количество пораженных объектов, масштаб удара меньше ожидаемого. Возможно, налет был предварительным или ограниченным в силу причин, известных только посвященным, пишет "Военная хроника". Вполне вероятно нанесение второго удара - в этом случае подавление систем ПВО выглядит логичным.