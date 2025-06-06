Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по предприятиям Украины

Вооруженные силы (ВС) России в ответ на атаки украинских войск нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, удар был нанесен в ночь на 6 июня высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Помимо предприятий, российские войска поразили цеха сборки дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники украинской армии. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении. До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) в ряде областей Украины, в том числе и в Киеве. По его данным, также были уничтожены склады боеприпасов в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях.