Очевидцы сняли на видео мощный пожар в Киеве, начавшийся после взрывов

В Киеве произошел сильный пожар, начавшийся после взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

По его информации, в некоторых районах города начались перебои с электроэнергией.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что возгорание случилось после удара дронов.

«После удара дронов возник пожар, и в столице Украины начались перебои со светом», — говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT сообщает, что, по предварительной информации, была повреждена ТЭЦ-5 — одна из самых мощных теплоэлектростанций Киева.

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Ночью 6 июня Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Mash также цитировал начальника Киевской городской военной администрации, который сообщил, что на левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.