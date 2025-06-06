ВО: ВС России поразили ТЭЦ в Киеве

В ходе массированного удара ВС России с применением БПЛА-камикадзе и крылатых ракет поражены ТЭЦ-5 и Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также позиционный район ЗРК Patriot в Киеве и другие объекты, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным Telegram-канала, в ночь на 6 июня был нанесён массированный удар по целям в Киеве, Тернополе, Луцке и другим регионам центральной и западной Украины.

Ранее сообщалось, что в Чернигове и во Львовской области повреждены промышленные объекты.

Telegram-канал Mash также писал, что ракета ВС России уничтожила ЗРК Patriot под Киевом.