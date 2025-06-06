Подбитая лодка ВСУ и удар «Молнии»: обстановка в зоне СВО к утру 6 июня

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях против украинских беспилотников и уничтожении лодки с десантом ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро пятницы, 6 июня.

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Уничтожение лодки с десантом ВСУ

Расчеты беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили лодку с личным составом ВСУ в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Оператор российского дрона заметил лодку во время планового облета дельты Днепра в Херсонской области.

Десант ВСУ пытался форсировать Днепр. Лодка с личным составом была уничтожена в результате точного сброса, подчеркнули российские военные.

Удар по ВСУ в Сумской области

Операторы FPV-дронов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВС РФ уничтожили автомобили, бронетехнику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. Военные рассказали, что первым попаданием техника обездвиживалась, а затем уничтожалась следующими FPV-дронами, передает ТАСС.

Кроме того, операторы разведывательных беспилотников обнаружили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ и украинскую пулеметную точку с расчетом, а также укрытые в блиндажах опорных пунктов. Все цели были уничтожены FPV-дронами.

Уничтожение украинского танка

Расчет беспилотного комплекса «Молния» нанес удар по украинскому танку Т-72 в лесополосе Харьковской области, сообщает ТАСС. В результате танк был уничтожен. Огневую позицию танка с помощью средств воздушной разведки выявили разведчики 1-й танковой армии группировки войск «Запад».

Удар по антеннам управления дронами ВСУ

Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Восток» нанесли удары по ретрансляционным антеннам и оборудованию, которое обеспечивало работу каналов управления беспилотников ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Операторы дронов вывели из строя антенны и элементы связи, входящие в состав наземных комплексов управления беспилотной авиацией ВСУ на южнодонецком направлении.

Уничтожение пунктов управления БПЛА

Военнослужащие 77-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ уничтожили два пункта управления дронами ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Эти пункты были оборудованы терминалами спутниковой связи Starlink, электрогенераторами и усилителями сигнала связи. Пункты управления были уничтожены вместе с дронами, подчеркнули в Минобороны.