Во Львовской области поврежден промышленный объект

Во Львовской области на Украине повреждён промышленный объект, сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

«Повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе», — написал он в своём Telegram.

Козицкий подчеркнул, что в нескольких сёлах области могут быть перебои с электроснабжением из-за проблем с линией электропередачи.

Ранее издание «Общественное» писало, что в Киеве, Луцке, Тернополе и во Львове произошла серия взрывов.