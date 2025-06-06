Росавиация: в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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"Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", — написал Кореняко.

Позднее он добавил, что ограничение также сняли в аэропорту Саратова. До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку десяти беспилотников, летевших на столицу.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, отметил Собянин. Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Ночью в Энгельсе сбитый дрон повредил жилой дом.