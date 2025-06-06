В Балтийском море некоторое время назад стартовали крупные учения НАТО, в которых принимают участие 16 стран. В маневрах задействованы порядка 50 кораблей, 25 самолетов и 9000 человек личного состава. Как отметили китайские журналисты, в России действия западных стран назвали провокацией и весьма оперативно на нее отреагировали.

«В НАТО заявили, что эти учения являются обычным делом, и России не о чем беспокоиться», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В Китае отметили эскалацию в Балтийском море, где в последнее время участились столкновения между Россией и силами НАТО. Растущая напряженность в регионе и каждый новый инцидент вызывают обеспокоенность. В такой обстановке было предсказуемо, что Россия не останется безучастной, наблюдая за наращиванием военно-морского присутствия западных стран у своих границ.

Ответ Москвы оказался весьма примечательным. Российская Федерация анонсировала проведение военных учений в акватории Балтийского моря. В маневрах задействованы десятки кораблей, авиация и значительное количество военной техники. По мнению китайских обозревателей, проведение учений одновременно с НАТО является смелым шагом, поскольку конкурирующие флоты будут оперировать в непосредственной близости. Это повышает риск провокаций и непредвиденных ситуаций. Однако Россия демонстрирует, что не опасается НАТО и готова защищать свои интересы в данном регионе.

«В случае эскалации конфликта между НАТО и Россией, Балтийское море, вероятно, станет ключевым театром военных действий», – констатируют китайские журналисты.

В Китае подчеркнули, что недавний инцидент с Эстонией является ярким свидетельством напряженной обстановки в Балтийском море. Эстония, известная своей антироссийской позицией, предприняла попытку захвата танкера, направляющегося в Россию. В результате, Россия направила истребитель для защиты гражданского судна, что заставило эстонских моряков отступить, пишет АБН24.