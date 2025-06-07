Российские военные уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Министерство обороны (МО) России.

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Пункт управления был обнаружен в разрушенном здании на окраине населенного пункта и уничтожен расчетом гаубицы Д-30.

Кроме того, артиллеристы поддержали продвижение штурмовиков и уничтожили опорник боевиков ВСУ. Последний находился в лесополосе.

Ранее стало известно, что за неделю расчеты ударных беспилотников группы «Конторы» российской группировки войск «Запад» уничтожили семь единиц техники ВСУ в Харьковской области.