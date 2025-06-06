Момент уничтожения ЗРК Patriot под Киевом попал на видео

Российская ракета уничтожила зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, размещенный под Киевом. Об этом стало известно в пятницу, 6 июня.

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Сообщается, что украинские операторы выпустили четыре ракеты в попытке перехватить российскую ракету «Искандер», но это не предотвратило уничтожение ЗРК.

Кадры момента уничтожения ЗРК Patriot опубликовал Telegram-канал Mash.

6 июня стало известно, что армия России нанесла удары по военным объектам и критической инфраструктуре столицы Украины. В нескольких районах города пропало электричество, предположительно, из-за повреждения ТЭЦ-5.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Также стало известно, что армия России 23 мая нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.

25 мая в Минобороны заявили, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины с применением высокоточного вооружения морского, воздушного и наземного базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.