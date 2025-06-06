Украинские СМИ в пятницу, 6 июня, сообщили о взрывах в Киеве, а также в районе Днепропетровска, Чернигова и Одесской области.

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В Киеве взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги, передает RT.

4 июня подразделение группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Кондратовка в Сумской области, а войск «Запад» — Редкодуб в Донецкой Народной Республике.

В тот же день появилась информация о том, что украинские войска намерены заблокировать населенный пункт Теткино в Курской области, тем самым продолжая попытки закрепиться в приграничной зоне и наращивая давление.

По данным журналистов, украинские боевики стремятся отрезать российскую группировку, удерживающую Теткино, от союзных подразделений.