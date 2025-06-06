СМИ: Россия побеждает Украину в "ракетной математике"

Россия побеждает Украину в "ракетной математике". Об этом для издания Politico написал колумнист Джереми Детмер. Речь идет о том, что Украина постепенно теряет возможности как для нападения на российскую территорию, так и для отраженияя российских ракет - по данный Детмера, на вооружении Украины находится до восьми батарей противовоздушной обороны ЗРК Patriot, из которых в строю - не более шести. И для этих комплексов на вооружении ВСУ остались не более 200 ракет - а на каждую российскую цель в среднем для гарантированного поражения необходимы по две ракеты.

Одновременно, как уточнил Детмер, российские Вооруженные силы постепенно наращивают собственный атакующий ракетный потенциал - только ракет класса "Искандер" в 2025 году планируется произвести не менее 750 единиц.

Всего за текущий год, как считает Детмер, ВПК России произведет не менее 3000 различных ракет. До этого дрон снял на камеру тройной ракетный удар по Херсонской Военно-гражданской администрации.