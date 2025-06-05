На Украине сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков в России

Украинские паблики сообщают о взлете стратегических бомбардировщиков в России. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

Также, по данным украинского издания, сообщается о выходе в Черное море носителей ракет «Калибр». Однако официально информация не подтверждалась.

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1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Так, под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В Минобороны России позже сообщили, что в результате атаки удалось избежать жертв и уничтожения самолетов. Произошло лишь возгорание нескольких единиц авиационной техники.