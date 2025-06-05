Студент из Киева с позывным «Гаруспик» покинул родной город и вступил в ряды Вооруженных сил России, чтобы отомстить за своего отца, который в 2018 году отправился в Донецкую Народную Республику (ДНР) и присоединился к ополчению.

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Сначала украинец поддерживал контакт с отцом, но впоследствии его родитель пропал без вести.

— Раньше он уже попадал в украинские СМИ, где его показывали как сепаратиста за то, что он выставлял у себя в соцсетях посты против Майдана. Если бы узнали, что в итоге ушел в ополчение, то, думаю, нам с мамой было бы худо, — рассказал боец.

Несмотря на наличие гражданства Украины, «Гаруспик» смог попасть в ряды российских войск, хотя он несколько раз получал отказ.

В итоге «Гаруспика» приняли в бригаду «Волки», но позднее в связи с возрастом перевели в подразделение, которое работает с беспилотниками. Боец выразил уверенность в том, что его миссия — дойти до Киева и отомстить за отца, освобождая родные земли от «русофобии», передает aif.ru.

Александр из города Вихоревка Иркутской области с позывным «Миротворец» в возрасте 22 лет получил семь медалей за отвагу и мужество при выполнении задач в зоне специальной военной операции на Украине. Своим примером вдохновил отчима Алексея последовать за ним, несмотря на попытки отговорить его от службы. За все время службы мужчины смогли встретиться только один раз — в Донецке.