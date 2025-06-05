Яркие искры появились в небе над Казахстаном

Жители Астаны, Караганды и Павлодара в четверг, 5 июня, обнаружили в небе яркие искры.

В Министерстве обороны Республики Казахстан сообщили, что не зафиксировали факты нарушения воздушного пространства страны.

— Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет. Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности, — говорится в сообщении.

В ведомстве граждан призвали сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Позднее компетентные органы предоставят информацию об этом явлении, передает Telegram-канал казахстанского оборонного ведомства.

20 апреля жители Окинского и Баргузинского районов Бурятии заметили в вечернем небе ярко светящийся объект, слегка прикрытый облаками в темном небе. Позднее от него отделилось светящееся кольцо, которое впоследствии самостоятельно продолжило двигаться до тех пор, пока полностью не растворилось в небе.