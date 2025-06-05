Алаудинов раскрыл, почему ВС РФ не освобождают крупные города
Во время проведения спецоперации на Украине появились новые методы ведения боевых действий, которые исключают штурм больших городов, чтобы избежать ненужные потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов.
"Изначально все были настроены на то, что российские бойцы должны были штурмовать каждый город. Но у нас нет той армии, которая была, скажем, у Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Сама ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию ведения боевых действий — нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов", — заявил сказал Алаудинов в опубликованном видео в своем telegram-канале.
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Алаудинов отметил, что сегодня надо не в лоб штурмовать города и населенные пункты, а "обжимать каждый гарнизон". И когда враг потеряет боеспособность и возможность логистический перевозок — он будет "вынужден бросить позиции и уйти".
Ранее командир спецназа «Ахмат» заявлял, что НАТО более полугода готовило ВСУ к «сверхоперации» в Курской области. По его словам, российские войска нанесли противнику решающее поражение, лишив ВСУ и их западных союзников шансов на восстановление утраченных позиций.