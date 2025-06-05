Во время проведения спецоперации на Украине появились новые методы ведения боевых действий, которые исключают штурм больших городов, чтобы избежать ненужные потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов.

"Изначально все были настроены на то, что российские бойцы должны были штурмовать каждый город. Но у нас нет той армии, которая была, скажем, у Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Сама ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию ведения боевых действий — нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов", — заявил сказал Алаудинов в опубликованном видео в своем telegram-канале.

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Алаудинов отметил, что сегодня надо не в лоб штурмовать города и населенные пункты, а "обжимать каждый гарнизон". И когда враг потеряет боеспособность и возможность логистический перевозок — он будет "вынужден бросить позиции и уйти".

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявлял, что НАТО более полугода готовило ВСУ к «сверхоперации» в Курской области. По его словам, российские войска нанесли противнику решающее поражение, лишив ВСУ и их западных союзников шансов на восстановление утраченных позиций.