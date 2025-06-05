Министры обороны НАТО подписали декларацию о безопасности Балтики

Министерство обороны Литвы сообщило о подписании министрами обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе совместной декларации, посвященной обеспечению безопасности Балтийского моря. Об этом пишет «Интерфакс».

В декларации подтверждается приверженность укреплению безопасности региона путем усиления сотрудничества между НАТО и ЕС, улучшения координации обмена информацией и противодействия враждебной активности.

Литва также сообщила, что в преддверии саммита НАТО в Гааге планируется разработка конкретных мер по обеспечению безопасности Балтийского моря, включая защиту критически важной подводной инфраструктуры.

В Балтийском море 3 июня стартовали учения НАТО Baltops-2025, в которых задействовано около 50 кораблей различных типов. К участию в маневрах привлечены штабной корабль ВМС США USS Mount Whitney (из состава 6-го флота, базирующегося в Южной Европе), немецкий фрегат FGS Bayern, а также значительное количество британских патрульных кораблей класса P2000.