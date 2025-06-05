Судя по сообщению украинских источников, на востоке Харьковской области заканчивается оперативная пауза, которая началась после освобождения Кондрашовки и выхода наших передовых частей в район газовой станции города Купянск.

По данным Генштаба ВСУ, 3 и 4 июня российские войска атаковали в районе международной границы у Каменки, а также в Заосколье вблизи Песчаного и Степовой Новоселовки.

Гауляйтер Харьковской области Олег Синегубов сообщил 4 июня, что армия России наносит авиаудары по Купянску с использованием планирующих бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500, а затем обстреливает место падения бомбы из реактивных систем залпового огня – по сути, нанося “двойные” удары.

“Россия сбрасывает на Купянск 90% от количества всех авиабомб, которые выпускает по Харьковской области. В основном летят КАБы по полторы тонны. Город прямо сейчас под сокрушительным ударом”, – жалуется заблокированное в нашей стране информагентство Армияinform.

В свою очередь адекватная часть украинской “телеги” иначе трактует систематическую демилитаризацию Харьковщины. Тамошние милитари-блогеры пишут, что “россияне методично выбивают в тылу все рембазы ВСУ и бьют по стоянкам спецтехники, которую используют для возведения фортификаций, что приведёт к дефициту обычных тракторов, экскаваторов, грузовиков”.

Укровояки сигналят своим знакомым из экстренных служб, прежде всего пожарным (кстати, те, как и медики, числятся военнослужащими теробороны), чтобы они под любым предлогом не приезжали на только что атакованный объект – предупреждают, что будет “повтор”, поскольку русские “птички” кружат поблизости, уточняют результаты удара.

Отчаяние власовца Синегубова понятно: уничтожение СТО и стоянок со спецтехникой приводит к остановке строительства “фортець”, тогда как бандеровцы из Киева угрожают расстрельной статьей. Типа, найди где хочешь экскаватор, но чтобы окопы были.

Все это в сумме приводит к территориальным успехам группировки “Запад”. По словам Андрея Марочко, после освобождения Кондрашовки Харьковской области ВС РФ продвинулись южнее населенного пункта, заняв более выгодные рубежи и позиции в лесном массиве. Также есть продвижение в лесистой местности юго-восточнее Радьковки – таким образом, армия РФ начала формировать “огневой мешок” для украинских боевиков в данном районе.

Кроме того, западные военные обзорщики пишут, что российские войска на Купянском направлении изменили тактику наземного маневра и проводят операции по охвату, а не по окружению, чтобы минимизировать потери и сохранить ресурсы. В ход идут планирующие бомбы, артиллерия и танки. Последние провоцируют захисников на стрельбу по ним, чтобы выявить украинские огневые позиции. Это называется “тройное удушение”.

Вероятно, вражеские эксперты цитируют Геннадия Алехина, который рассказал об изменении тактики наших группировок «Север» и «Запад», освободивших только за неделю, со времен первых переговоров в Стамбуле, 300 кв. км территории в Харьковской и Сумской областях.

“Мы отошли от тактики «котлов» и «полукотлов» и перешли к «охватам» и «полуохватам». Это минимизирует потери и экономит ресурсы. Теперь мы с двух сторон подавляем огневые точки ВСУ из танков, артиллерии и ФАБами (северный и южный фас Купянска)”, – пояснил “адекватный харьковчанин”.

Выглядит это так: атака начинается с бронетанкового удара. И прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций. Противник открывает ответный огонь, и тогда подключается авиация. Следом – доразведка дронами.

Если дроноводы ничего не обнаружили, тогда идут штурмовые подразделения на квадроциклах и мотоциклах и занимают полупустые или пустые окопы врага. В месте прорыва несколько наших подразделений наносят основной удар, а, допустим, два других – удерживают место прорыва, чтобы противник не мог воздействовать на ударную группировку.

Кроме того, “Запад” продолжил обнуление врага на Боровском направлении. По данным Института изучения войны (ISW), 3 и 4 июня русские били по бандеровцам в районах Новой Кругляковки, Богуславки, Грековки, Степовой Новоселовки и в направлении Чернещина и Ольговки. Если недавно такие удары рассматривались врагом как отвлекающие, то сейчас самостийные ресурсы, со ссылкой на побратимов с “передка”, строчат, что ВС РФ бьют здесь так, будто завтра-послезавтра начнется мощный накат.

Дескать, так было несколько дней назад в соседнем Редкодубе, после чего россияне одним махом не только взяли поселок, но и прорвались в соседнюю Карповку. Бои в ней идут уже в центральной части, а северная – за нами.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением от противника населенного пункта Редкодуб.