Литва и США нанесли удар из HIMARS по цели в Балтийском море

Армии Литвы и США отработали удары реактивной системой залпового огня HIMARS по целям в Балтийском море. Об этом сообщил командующий армией Литвы, генерал Раймундас Вайкшнорас, его слова приводит LRT.

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Издание уточняет, что боевая стрельба проходила в рамках учений «Балтийские операции 2025» у побережья Балтийского моря, на западе Литвы. Планируется, что учения продлятся до 25 июня.

«Во взаимодействии с союзниками отрабатываются эффективное управление боевыми системами и координация действий личного состава», — заявил Вайкшнорас.

3 июня в Балтийском море начались учения НАТО Baltops-2025. В этом году в маневрах принимают участие около 50 различных типов кораблей. 6-й флот США, дислоцированный на юге Европы, направил на учения штабной корабль USS Mount Whitney. Германия задействовала фрегат FGS Bayern, Великобритания — большую группу патрульных кораблей P2000.

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